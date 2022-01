Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie care au devastat regiuni intregi din statul american Colorado in ultimele zile au fost stinse in cea mai mare parte a lor in noaptea de vineri spre sambata, 1 ianuarie, in urma unor ninsori abundente, informeaza AFP. Cel putin 500 de locuinte au fost arse si zeci de mii de persoane…

- Incendiul care a distrus sute de case in statul american Colorado nu a provocat victime pana acum, au afirmat vineri oficiali locali, mentionand ca presedintele Joe Biden a aprobat declansarea procedurilor pentru acordarea de ajutor de urgenta, relateaza Reuters. Seriful din comitatul Boulder,…

- Zeci de mii de oameni au fost evacuati din cauza incendiilor de vegetatie care afecteaza statul american Colorado, sute de case fiind distruse. Incendiile afecteaza localitatile Louisville si Superior, situate la periferia orasului Denver. Cel putin 580 de case, un hotel si un centru comercial au ars,…

- Joe Biden și Xi Jinping au convenit sa înceapa sa ia în considerare discuții „strategice” pentru controlul armelor între cele doua puteri nucleare, a declarat marți un înalt oficial de la Casa Alba, dupa un summit virtual între președinții SUA și China, potrivit…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au discutat despre practicile Chinei în Tibet, Hong Kong și Xinjiang, dar și alte subiecte disputate, a anunțat Casa Alba într-un comunicat, dupa ce președintele american și omologul sau chinez au avut o discuție virtuala…

- Dupa luni intregi de negocieri dure, Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat legea prin care in economia de peste ocean, vor fi investite o mie de miliarde de dolari. Legea, inițiata de președintele Joe Biden, prevede investiții in infrastructura din SUA. Adoptarea legii reprezinta o victorie…