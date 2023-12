VIDEO| Încă un incendiu de crăciun. Casa în care a copilărit Beyonce, mistuită de flăcări Casa in care Beyonce a copilarit a fost distrusa de flacari, intr-un incendiu care a izbucnit in dimineața zilei de Craciun, transmite skynews.com. Familia care locuia in acea casa a reușit sa se evacueze in siguranța. Incendiul a fost raportat luni dimineața,26 decembrie, in jurul orei 2.00, iar pompierii s-au deplasat de urgența la cladirea […] The post VIDEO| Inca un incendiu de craciun. Casa in care a copilarit Beyonce, mistuita de flacari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Casa in care Beyonce a copilarit a fost distrusa de flacari, intr-un incendiu care a izbucnit in dimineața zilei de Craciun, transmite skynews.com. Familia care locuia in acea casa a reușit sa se evacueze in siguranța.

