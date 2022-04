Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 50 de zile de cand a izbucnit razboiul in Ucraina, insa abia acum s-au aflat detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Recent, un oficial ucrainean a dezvaluit ca, de fapt, știau data la care Rusia urma sa atace. Iata cand se pregateau de invazia forțelor armate!

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania, iar aproximativ 82.000 dintre ei au și ramas in țara noastra, conform datelor furnizate vineri de catre Ministerul Afacerilor Interne (MAI).Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot…

- Rinat Akhmetov, finanțatorul lui Șahtior, a oferit detalii dramatice despre situația din Ucraina. Rinat Akhmetov, cel mai bogat ucrainean, spune ca face tot posibilul pentru a-și ajuta semenii. Inca nu a parasit țara, dar este marcat de urmarile razboiului declanșat de Vladimir Putin. Rinat Akhmetov:…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceperea conflictului armat din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineana. In perioada respectiva…

- De la inceputul razboiului din Ucraina, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a anuntat, miercuri, Ministerul Afacerilor Interne. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala.

De la inceputul conflictului din Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a informat, miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne.

- Aproximativ 677.000 de persoane au fugit din Ucraina in tarile vecine de joi, cand a izbucnit invazia rusa, a anuntat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, ONU cerand de urgenta de 1,7 miliarde de dolari pentru ajutorul umanitar pentru Ucraina.

- Peste 500.000 de persoane au trecut din Ucraina in tarile vecine de la inceperea invaziei militare ruse, saptamana trecuta, a anunțat luni șeful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), relateaza Digi24 cu referire la Reuters.