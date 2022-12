Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an de pauza, in care șoferi ce parcau neregulamentar au stat liniștiți, mașinile parcate ilegal in Alba Iulia vor fi ridicate din nou, de data aceasta de catre Poliția Locala. Primaria a achiziționat pentru acest serviciu o autoutilitara pentru ridicat mașini, in valoare de aproape 160.000 de…

- Stadionul Cetate din Alba Iulia va fi modernizat. Instalatie automata de incalzire a gazonului și aspersoare automate Stadionul Cetate din Alba Iulia va fi modernizat. Instalatie automata de incalzire a gazonului și aspersoare automate Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia, printre proiectele…

- FOTO| Descopera meșteșuguri de acum 2000 de ani intr-o campanie inedita: Ateliere Interactive Antice la Muzeul Principia FOTO| Descopera meșteșuguri de acum 2000 de ani intr-o campanie inedita: Ateliere Interactive Antice la Muzeul Principia Printr-o idee venita dintr-un proiect inscris la bugetarea…

- Scandal intr-un bloc din Alba Iulia: Un barbat s-a imbatat și a agresat trei vecini. Unul dintre ei a ajuns la spital Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce a facut scandal și a batut trei vecini. In urma agresiunii, unul dintre vecinii agresați, a ajuns la spital cu leziuni la…

- Detașamentul de pompieri din Alba Iulia a fost solicitat sa intervina in cursul dupa-amiezii de astazi, 18 septembrie 2022, pentru salvarea unei pisici care a cazut intr-un canal. „La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii pisica era cazuta intr-un canal. Aceasta a fost extrasa in siguranta…

- Marga este de parere ca Ucraina se afla in ”frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Acesta a facut afirmațiile in cadrul unui eveniment desfașurat la Alba Iulia, unde și-a lansat cartea ”Soarta democrației” in cadrul Targului de Carte ”Alba Transilvana”.”(...)…

- Echipa brașoveana RC Phoenix Brașov, singura reprezentanta a județului nostru in Campionatul Național de Rugby 7, s-a intors de la Iași fara a reuși sa-și atinga obiectivul setat inainte de prima etapa a campionatului. Asta deoarece adversarele din grupa s-au dovedit a fi, cu o exceptie, foarte puternice,…

- Fostul ministru al Culturii, Daniel Breaz, care a demisionat din PSD in 2020, revine in politica, el inscriindu-se in PNL Alba Iulia. Fostul ministru Daniel Breaz a anunțat, luni, ca a decis sa se intoarca in politica și s-a inscris in PNL Alba Iulia. Daniel Breaz, fost ministru PSD, ajuns acum in PNL,…