- Videoclipul piesei “Lovely”, lansat de catre Billie Eilish si Khalid in urma cu aproape trei ani, a depasit 1 miliard de vizualizari pe YouTube. “Lovely” ramane in continuare una dintre cele mai indragite si cunoscute piese ale artistei si este al doilea videoclip lansat de Billie care atinge acest…

- Gwen Stefani a lansat videoclipul piesei „Let Me Reintroduce Myself” chiar in prima zi a anului 2021. Videoclipul incepe cu artista și dansatoarele ei cu masca și dezinfectandu-și mainile la intrarea in platoul de filmare. In primele patru zile, videoclipul piesei „Let Me Reintroduce Myself” a adunat…

- La finalul anului 2020, MediaPro Music ramane casa de discuri din Romania cu cel mai vizualizat videoclip: videoclipul piesei “Panama”, lansat de catre Matteo in urma cu 7 ani, are in prezent 140.000.000 de vizualizari. Canalul de YouTube al MediaPro Music are cel mai vizionat clip in 2020, dintre incarcarile…

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat sambata ca "graba" manifestata in jurul vaccinarii populatiei impotriva noului coronavirus nu este justificata, in conditiile in care planul national de imunizare adoptat de guvernul sau a devenit tinta a numeroase critici, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a anunțat ca nu se va vaccina impotriva COVID-19, informeaza Mediafax..Declarația președintelui brazilian face parte din seria de afirmații sceptice ale acestuia in fața programelor de vaccinare impotriva coronavirusului, scrie Reuters, conform sursei citate.In…

- Yssa, solista cunoscuta pentru hitul „Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul „Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. „Ți-aduci aminte”…

- Astazi s-a lansat Imnul anului 2020, care in doar cateva ore a adunat sute de mii de vizualizari pe Youtube.Muzica a fost compusa și produsa de Ilia Prusikin, Sonya Tayurskaya, Viktor Sibrinin și Lyubim Khomchuk.