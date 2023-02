VIDEO. Imagini virale cu patru angajaţi ai unei primării din Gorj care au deszăpezit instituţia cu o pătură Un filmulet in care trei oameni cara zapada cu o patura a devenit viral pe internet. Imaginile au fost surprinse in localitatea gorjeana Stejari si au starnit zeci de reactii printre internauti. Angajații Primariei Stejar din județul Gorj au deszapezit drumul spre cladirea instituției, folosind o patura. Patru persoane au participat la aceasta acțiune, dar […] The post VIDEO. Imagini virale cu patru angajati ai unei primarii din Gorj care au deszapezit institutia cu o patura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

