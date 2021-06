VIDEO Imagini unice, care dau speranță locuitorilor din Vadu Pașii: noul pod, pregătit pentru traficul greu Un moment istoric s-a consumat zilele trecute chiar pe calea de rulare a noului pod de la Vadu Pașii: un camion plin cu materiale, a traversat noua punte peste raul Buzau de la un capat la celalalt. Imaginile filmate zielele trecute ii fac extrem de optimiști pe locuitorii din comuna Vadu Pașii și localitațile invecinate, care au avut de așteptat mai bine de 15 ani pentru a vedea o noua cale rutiera care traverseaza raul Buzau. Veștile sunt foarte bune intrucat constructorul aproape ca a finalizat lucrarile de izolare la structura terasamentului de beton, aceasta fiind practic ultima etapa inaintea… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

