Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o cvadrupla joi, la Mecca, in partida castigata de echipa sa, Al-Nassr, in fata formatiei Al-Wehda (4-0) si a depasit cu aceasta ocazie bariera de 500 de goluri marcate in campionatele in care a evoluat pe parcursul carierei sale fotbalistice, potrivit…

Cristiano Ronaldo a marcat vineri primul sau gol intr-un meci oficial pentru Al-Nassr, starul portughez transformand un penalty in minutul 90+3 al meciului cu Al-Fateh, incheiat 2-2, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite, informeaza presa internationala.

Internationalul camerunez Vincent Aboubakar, fortat sa plece de catre clubul saudit de fotbal Al-Nassr pentru a-i face loc starului portughez Cristiano Ronaldo, revine la Besiktas dupa un an si jumatate de la plecarea sa de la Istanbul, a anuntat, sambata, clubul turc, citat de AFP.

Superstarurile Lionel Messi si Cristiano Ronaldo au marcat in meciul amical dintre Paris Saint-Germain si Ryad Season Team, o selectionata compusa din jucatori ai cluburilor Al-Nassr si Al-Hilal, disputat joi seara in capitala Arabiei Saudite si incheiat cu victoria la limita a campioanei Frantei…

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo ar urma sa debuteze in campionatul Arabiei Saudite cu echipa Al-Nassr pe 22 ianuarie, a indicat sambata pentru AFP o sursa apropiata de acest club.

Cristiano Ronaldo va rata primele doua meciuri la noua sa echipa Al Nassr, el fiind nevoit sa ispaseasca o suspendare de decisa in Anglia, dupa ce i-a spart telefonul unui fan de la Everton, pe vremea cand juca la Manchester United.

Francezul Rudi Garcia, antrenorul echipei saudite de fotbal Al-Nassr, s-a declarat incantat de venirea lui Cristiano Ronaldo, care urmeaza sa fie prezentat marti suporterilor noii sale echipe, informeaza cotidianul L'Equipe.

Starul portughez Cristiano Ronaldo a negat marti seara ca a acceptat sa se alature clubului saudit Al Nassr dupa ce selectionata tarii sale isi va incheia aventura la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, informeaza DPA, potrivit Agerpers.