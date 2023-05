VIDEO| Imagini SPECTACULOASE pe Transfăgărășan: Grosimea zăpezii de pe carosabil depășește 5 metri VIDEO| Imagini SPECTACULOASE pe Transfagarașan: Grosimea zapezii de pe carosabil depașește 5 metri VIDEO| Imagini SPECTACULOASE pe Transfagarașan: Grosimea zapezii de pe carosabil depașește 5 metri Angajații de la Direcția de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov continua acțiunile de deszapezire a Transfagarașanului, iar imagini spectaculoase cu zapada ce depașește și 5, 6 metri au fost postate luni dimineața. ”In zona in care intervin utilajele, in acest moment, grosimea […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

