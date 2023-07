Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca a depus denunt penal si a demis conducerea Centrului Educativ Buzias, din judetul Timis, dupa ce a primit imagini in care se vede cum doi tineri sunt loviti fara mila de politisti. Un tanar care este internat la Centrul Educativ din Buziaș a fost pus la pamant și batut […] The post VIDEO. Imagini șocante la Centrul Educativ din Buziaș. Deținut snopit in bataie de supraveghetori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .