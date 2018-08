Stiri pe aceeasi tema

- Paris Hilton a revenit in Romania, la aproximativ o luna dupa ce a facut spectacol la Nuba București. De aceasta data, multimiliardara va susține un show incendiar in locatia nou deschisa in Mamaia Nord, iar CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania va arata imaginile senzaționale. Showul pe care Paris Hilton…

- Imagini cu o fetita de un an, incuiata intr-o masina parcata la soare, in statiunea Mamaia, au fost postate pe facebook, internautii comentand ca micuta este inchisa de cel putin 30 de minute si parintii ar fi plecat la plaja. Politia Constanta a deschis, luni, o ancheta in acest caz.

- Jandarmii valceni au reusit sa filmeze o hoata de buzunare in timp ce opera in zona standurilor comerciale amenajate cu ocazia Zilelor Imnului National la Ramnicu Valcea. In aceeasi zi au mai reusit sa faca si o captura de droguri.

- Andreea Mantea profitE din plin de perioada de vacan:E "i se distreazE pe cinste la malul mErii, alEturi de micu:ul David. Moderatoarea de televiziune a reu"it sE capete corpul pe care il avea inainte de a rEmane insErcinatE, iar aspectul sEu fizic din prezent este de milioane.

- Ruby, Dorian Popa, Edi Stancu și Rona Hartner formeaza super echipa de vedete a lui Nea Marin. Toți patru au venit cu scopul de a-l ajuta pe Nea Marin sa mențina profitabila afacerea pe care acesta o are pe malul Marii Negre: un restaurant și o terasa.

- Emoții la sediul Partidului Politic Platforam DA, unde in aceste clipe se numara buletinele de vot. Primele rezultate arata ca liderul lor, Andrei Nastase, il depașește pe contracandidatul sau, socialistul Ion Ceban.