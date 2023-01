VIDEO Imagini rarisime - Momentul în care un elan care își pierde coarnele In cea mai mare parte a vieții sale, Derek Burgoyne a fost un vanator de comori, parcurgand mlaștinile, padurile și campurile deschise din estul Canadei in cautarea trofeului sau prețios: coarnele de elan. Saptamana trecuta a avut noroc și a surprins cu o drona cum un elan și-a pierdut coarnele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

