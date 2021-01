VIDEO Imagini inedite care arată violența din Capitoliu în timpul revoltei Un videoclip lansat de The New Yorker arata cât de puternica și violenta a fost patrunderea protestatarilor pro Trump în cladirea Capitoliului.

Procurorii federali au afirmat vineri într-un document judiciar ca protestatarii au urmarit "sa captureze si sa asasineze oficiali alesi", potrivit Reuters.



Pozitia procurorilor este cuprinsa într-un document prin care i se cere unui judecator retinerea lui Jacob Chansley, barbatul din Arizona si adeptul teoriei conspiratiei QAnon care a fost fotografiat, purtând o caciula cu coarne de bizon, la biroul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

