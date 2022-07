Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a vizitat zilele trecute trupele ucrainene care se antreneaza alaturi de armata britanica la Yorkshire. ”Vreau ca poporul ucrainean sa știe ca Regatul Unit sprijina Ucraina și lupta ucrainenilor. Sunt ferm convins ca puteți invinge și veți invinge”, a transmis el. This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire. The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 23, 2022 Marea Britanie ramane…