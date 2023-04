Video. Imagini incredibile: Moscova a fost luată cu asalt. Peste 400.000 de musulmani au sărbătorit încheierea Ramadanului Aproximativ 400 de mii de oameni s-au adunat la Moscova pentru o rugaciune festiva in cinstea Eid al-Fitr, potrivit Nexta. Numarul total de musulmani adunați pentru rugaciune la Moscova a fost dezvaluit de TASS in serviciul de presa al Administrației Spirituale a Musulmanilor (SUM) din Federația Rusa. Aproximativ 400 de mii de credincioși s-au adunat […] The post Video. Imagini incredibile: Moscova a fost luata cu asalt. Peste 400.000 de musulmani au sarbatorit incheierea Ramadanului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

