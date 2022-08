VIDEO. Imagini incredibile cu o tornadă în largul brațului Kassandra din Halkidiki Un vartej uriaș s-a format in largul brațului Kassandra a peninsulei grecești Halkidiki, scrie presa locala. Fenomenul a fost observat dimineața de localnicii și turiștii din satul Paliouri, el formandu-se din cauza condițiilor meteo instabile din zona. Numeroase filmari și fotografii cu fenomenul natural au fost postate pe YouTube, Facebook și Twitter. Acest fenomen se […] The post VIDEO. Imagini incredibile cu o tornada in largul brațului Kassandra din Halkidiki appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

