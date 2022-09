Video. Imagini incredibile cu două avioane care s-au ciocnit în aer Doua avioane de acrobație s-au ciocnit in aer și s-au prabușit, in apropierea aerodromului din Gera, landul german Turingia.Accidentul a avut loc sambata, potrivit Bild. Momentul impactului, care a avut loc in timp de cele doua avioane executau mai multe manevre de acrobație, a fost surprins intr-o filmare video. Potrivit presei locale, dupa ce s-au […] The post Video. Imagini incredibile cu doua avioane care s-au ciocnit in aer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

