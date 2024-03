(VIDEO) Imagini explicite cu presupuşii terorişti de la Moscova Cei patru presupusi atacatori de la la sala de concerte Crocus din Moscova, atac soldat cu 137 de morti, au fost plasati duminica in arest preventiv pentru doua luni de un tribunal din capitala Rusiei, transmite luni AFP. Sunt acuzati de terorism si risca inchisoarea pe viata, a declarat tribunalul Basmanii din Moscova intr-un comunicat. Arestarea lor preventiva, stabilita pana pe 22 mai, poate fi prelungita pana la judecarea lor, a carei data nu a fost inca stabilita. Instanta a difuzat imagini in care trei suspecti sunt adusi in sala de judecata incatusati si paziti de politisti, apoi asezati… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

