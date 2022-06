Un barbat a murit dupa ce a calcat pe o mina pe o plaja din Odesa. Autoritațile au lansat numeroase avertismente ca oamenii sa evite plajele din cauza ca sunt minate, dar apelurile lor nu sunt intotdeauna luate in serios. Barbatul era cu soția și fiul pe plaja din Odesa, scrie Unian.net. In timp ce […] The post VIDEO. Imagini cumplite. Un barbat a fost aruncat in aer de o mina pe o plaja din Odesa, unde venise cu familia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .