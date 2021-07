Cel puțin 20 de persoane sunt date disparute in departamentul Shizuoka din centrul Japoniei dupa ce o alunecare de teren provocata de ploile abundente a distrus mai multe case sambata, a declarat pentru AFP un responsabil al departamentului. In imaginile difuzate de televiziunea japoneza se pot vedea torente de noroi care distrug cladiri din orasul […] The post VIDEO Imagini care dau fiori reci. O alunecare de teren masiva matura un oraș intreg, in Japonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .