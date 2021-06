Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna a ajuns miercuri dimineata pe platforma SC ECO BURN SRL din localitatea Brazi, judetul Prahova, ca urmare a incendiului puternic izbucnit in cursul acestei nopti in hala incineratorului.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, sustine ca daca institutiile statului nu reusesc sa gestioneze problema ursilor, ale caror atacuri sunt tot mai frecvente in tara, braconajul va fi raspunsul cetatenilor la aceasta situatie."Fara solutii, braconajul va fi raspunsul cetatenilor.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat ca in 14 mai incepe “Rabla pentru electrocasnice”, primele produse care intra in program fiind masinile de spalat rufe sau vase, frigiderele si uscatoarele de rufe. Anul acesta, prin programul Rabla pentru electrocasnice se vor putea achizitiona inclusiv…

- Echipa de organizare formata din EFdeN și Energy Endeavour Foundation (EEF) aduce in 2023 la București Solar Decathlon Europe – cea mai mare competiție internaționala a caselor solare, organizata de mai bine de doua decenii la nivel global pentru a promova tehnologia solara și sustenabilitatea in construcții. …

- Prima de casare acordata in Programul “Rabla Clasic” creste, in 2021, iar bugetul pentru Programul “Rabla Plus” se va dubla, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, potrivit Agerpres. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a anunțat noile condiții…