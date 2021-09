Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut, in august 2021, cu 44.56% fața de luna august 2020, atingand un volum de 16.129 unitati. Pe primele opt luni din 2021 nivelul inmatricularilor de autoturisme noi in Romania a atins nivelul de 79.320 unitati, o crestere de +7.59% fata de perioada…

- ​Dupa opt luni, atât piața mașinilor noi, cât și cea second-hand sunt pe plus, dupa ce august a fost una dintre lunile cu cea mai mare creștere. Piața mașinilor noi a crescut cu 44% luna trecuta, iar cea second-hand, cu 17%. La opt luni s-au înmatriculat de peste trei ori mai multe…

- Statul a incasat din TVA 36 mld. lei in primele 6 luni din 2021, un nivel record in termeni nominali, arata executia bugetara publicata de Finante, informeaza Mediafax. Incasarile din TVA au crescut atat in termeni nominali, cat si ca pondere in PIB fata de perioada similara din 2020, dar…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 40,9%, in primele cinci luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a urcat, ca serie bruta, cu 27,6%, potrivit datelor…

- In primele sase luni ale anului in curs, pe soselele din judetul Vrancea au avut loc 45 de accidente grave, cu 19 mai putine fata de perioada similara din 2020, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). ‘La nivelul judetului Vrancea, de la inceputul anului si pana la 30 iunie, pe drumurile…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 120,25 milioane de euro in primele trei luni din acest an, in crestere cu 44,41% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au depasit 83,26 milioane de euro, potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare furnizata de Ministerul Agriculturii…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 2,29% din PIB în primele cinci luni din acest an, fiind mai mic cu 1,39 puncte procentuale decât în mai 2020, dar în creștere cu 0,49 p.p. decât în aprilie 2021. Scaderea fața de perioada similara din 2020 este…