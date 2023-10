Stiri pe aceeasi tema

- Pina la decizia de marți a Curții Constituționale pe marginea sesizarii deputaților fostului partid Șor este prematur sa spunem daca reprezentanții acestuia vor putea fi inregistrați in cursa electorala, a declarat la Radio Moldova secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Eduard Serbenco. Și reprezentanții…

- Deputații s-au intrunit astazi in ședința plenara. Deputații au aprobat cele 17 proiecte de pe ordinea de zi. Totodata, la inceputul sesiunii Igor Grosu a anunțat PG a cerut ridicarea imunitații mai multor deputați. Este vorba despre Irina Lozavan și Alexandr Nesterovschi.

- Deputații au ținut un moment de reculegere in memoria primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, la ședința plenara de joi, 21 septembrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat ca Mircea Snegur a trait in vremuri istorice și a avut un rol esențial in promovarea independenței,…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un comentariu privind situația din justiție. Acesta a declarat ca procesul de reformare a sistemului nu se oprește și este ireversibil. Totodata, speakerul a venit cu un mesaj catre procurori, in contextul in care Adunarea Generala a Procurorilor din…

- Deputații revin din vacanța. Parlamentul se va convoca in sesiunea ordinara de toamna 2023, incepand cu data de 4 septembrie. O dispoziție in acest sens a fost semnata de catre Președintele Parlamentului, Igor Grosu.

- Olesea Stamate, președintele Comisiei juridice, numiri și imunitați, a explicat care sint efectele declararii neconstituționalitații Partidului Politic Șor. Asta dupa ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tanase, a venit cu critici la adresa proiectului de lege care prevede interzicerea…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, aflat in vizita la Washington, a avut intrevederi cu congresmenii Marcy Kaptur, William Keating, Jason Krow și Deborah K. Ross, informeaza MOLDPRES cu referire la Direcția comunicare și relații publice a Legislativului. De asemenea, oficialii au vorbit despre…