- Platile indemnizatiei de somaj tehnic pentru Persoane Fizice Autorizate (PFA) se fac de catre AJPIS-uri in conturile PFA-urilor si nu in conturile personale, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Alin Ignat, intr-o conferinta de presa online, informeaza…

- Pentru a beneficia de ajutorul de la stat pentru șomajul tehnic, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, cele familiale, persoanele cu profesii liberale, dar și cei cu contracte de activitate sportiva și persoanele cu drepturi de autor pot transmite online, de astazi, cereri la Agențiile…

- Angajatorii care vor sa obtina indemnizatie de somaj tehnic pentru salariati pot depune, de miercuri, cererile la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala.

- In jur de 400.000 de contracte de munca sunt suspendate in prezent, a declarat vineri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, la Digi24. Aceasta a apreciat ca cei mai multi dintre angajatii cu contracte suspendate se vor regasi probabil pe listele pe care angajatorii urmeaza sa le…

- "In baza dialogului permanent cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu Ministerul Justitiei am gasit cea mai buna varianta pentru a veni in ajutorul artistilor independenti, care au lege speciala de reglementare. Pe aceasta cale ii multumesc premierului Ludovic Orban pentru deschiderea si intelegerea…

- Romanii care obțin venituri dar nu au contract individual de munca, precum PFA-uri sau intreprinderi individuale, vor depune individual cererile pentru primirea șomajului tehnic la Agențiile Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) din cadrul Ministerului Muncii, a anunțat vineri șeful…

- Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt pregatite sa proceseze cat mai repede cererile pentru somajul tehnic, de la inceputul lunii aprilie, astfel incat platile sa se faca rapid, pe masura ce se depun documentele, a declarat luni seara ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Ne-am mobilizat…

- Incepand cu 1 martie, prin Ordinul ministrului Muncii, Violeta Alexandru, care va fi transmis, in data de 12 februarie 2020, Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Sociala și Agențiilor Județene, cetațenii vor putea transmite electronic catre AJPIS-uri documentele prin care se modifica cererea…