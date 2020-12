Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat sambata ca "graba" manifestata in jurul vaccinarii populatiei impotriva noului coronavirus nu este justificata, in conditiile in care planul national de imunizare adoptat de guvernul sau a devenit tinta a numeroase critici, relateaza AFP. "Pandemia…

- Andia este vocea din super-hiturile trupei DJ Project. Unele dintre cele mai renumite piese ale ei sunt colaborari pe piese cu milioane de vizualizari pe Youtube, precum „Retrograd“, „Salcamii“ sau „Slabiciuni“. Tanara ne-a acordat un interviu in exclusivitate. Hai s-o cunoști! Pandemia te-a prins singura.…

- In luna martie, cand a inceput pandemia de Covid-19, Dwayne “The Rock” Johnson se pregatea de lansarea brandului sau de tequila, Teremana. ”Cu totii am fost nevoiti sa inchidem in toata lumea, evident ca ne-a afectat afacerile, mari si mici”, a declarat Johnson miercuri, la emisiunea ”Squawk on the…

- Teoriile conspirației cu privire la pandemia de COVID-19 devin din ce in ce mai populare in condițiile in care raspandirea știrilor false este mai facila ca oricand – iar o teorie foarte populara este cea care pretinde ca Bill Gates ar fi inscenat totul. Cu mai mulți ani in urma, miliardul american…

- Google a lansat o opțiune prin care cei care au auzit o melodie și nu știu cine o cânta sa poata sa afle acest lucru cu ajutorul motorului de cautare, fredonând din acea melodie. Cei de la Google spun ca lunar sunt 100 de milioane de cautari pe tema ”ce melodie este aceasta”.Cei…

- Pandemia de COVID-19 a afectat grav intreg mapamondul, motiv pentru care directorul OMS trage un mare semnal de alarma catre conducatorii tuturor statelor. Acesta a explicat in cursul zilei de luni de ce expunerea populației la noul coronavirus face mai mult rau decat bine. „A lasa cale libera virusului…

- „Panica Corona este o piesa de teatru. Este o inșelatorie” 1. Medicii declara ca pandemia a fost planificata . Un grup de peste 500 de medici din Germania numit „Doctori pentru informații” a facut o declarație șocanta in timpul unei conferințe de presa naționale : (1) „Panica Corona este o piesa…