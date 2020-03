VIDEO Huawei a lansat noile telefoane de vârf de gamă din seria P40. Prețurile pornesc de la 3.800 lei Huawei a prezentat noile telefoane de vârf de gama din seria P40. Modelul standard P40 are ecran de 6,1 inci, iar P40 Pro și P40 Pro+ au ecran de 6,58 inci. Huawei P40 Pro va fi disponibil în România cu preț recomandat de 4.599 lei, în timp ce modelul P40 are un preț recomandat de 3.799 lei. P40 Pro+ va veni pe piața locala la o data ulterioara lansarii, iar în Europa prețul este 1.399 euro. Telefoanele nu au serviciile Google preinstalate, ci sunt disponibile aplicații din magazinul propriu al companiei chineze.



P40 și P40 Pro pot fi precomandate începând…

