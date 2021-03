Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul Horia Colibasanu incepe a 17-a sa expeditie in Himalaya, obiectivul fiind deschiderea unei noi rute pe varful Dhaulagiri (8.167 m), se arata intr-un comunicat de presa remis, joi, AGERPRES. "Horia Colibasanu a anuntat ca incepe calatoria spre Nepal, Himalaya,…

- Horia Colibașanu a plecat pe 18 martie spre Nepal, in Himalaya, unde continua proiectul inceput in 2019, cel de a deschide o ruta noua spre varful Dhaulagiri, care masoara 8.167 de metri. Ar putea fi o noua premiera pentru nu doar pentru alpinismul romanesc de mare altitudine, dar și o premiera mondiala.

- Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog și are pana acum aproape o mie de pacienți Covid vindecați fara o zi de spitalizare, doar cu medicație. Covidul este o pneumonie, una atipica, dar pneumonie, și trebuie tratata ca atare, spune dr.Groșan, potrivit national.ro ”Obiectivul meu de la inceputul…

- In fapt, o societate creata in anul 2005, SC Astrapi Invest SRL, cu sediul in Bucuresti, cu un capital social de 720 RON ,fara activitati desfasurate, fara angajati, cu zero imozite platite la statul roman, detinuta de o persoana dubioasa - Karaoghlanian Ara Hagop (dubioasa in sensul ca prezinta un…

- Radu Dragușin (19 ani) a debutat oficial la Juventus in acest sezon, sub comanda antrenorului Andrea Pirlo (41 de ani), dar fundașul roman nu și-a prelungit contractul cu formația din Torino, care expira la finalul actualului sezon. Juventus nu l-a convins inca pe Radu Dragușin sa prelungeasca ințelegerea…

- In perspectiva unui cantonament montan de pregatire și jocuri, stagiu care va debuta, mai nou, duminica, 17 ianuarie 2021, la Sacele, Pol Roige Rodriguez și coechipierii sai au avut parte luni, 11 ianuarie, de zapada și ninsoare la primul antrenament al zilei, desfașurat iar pe fosta arena Chimia, de…

- # Pe 1 ianuarie, alpinistul argeșean a ajuns in tabara de baza Alex Gavan este unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști romani, originar din Argeș, care a pornit de mai multe zile intr-o noua expediție. Argeșeanul (38 ani) a escaladat sapte varfuri de peste 8.000 de metri din Himalaya, fara oxigen suplimentar…

- SCHIMBARI… Emoții mari pentru directorii unitaților de invațamant din județul Vaslui, carora le-a expirat contractul de management educațional. O parte dintre aceștia vor fi schimbați din funcție, locul lor urmand a fi ocupat de cadre didactice numite de catre Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, in…