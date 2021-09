Stiri pe aceeasi tema

- Nepasarea și incompetența au izolat Munții Apuseni de restul lumii! Au trecut deja 2 luni de la inundațiile masive care au lovit localitațile din Munții Apuseni iar printre casele distruse au rupt și legaturile acestei zone de restul lumii. Drumul național DN 74A, dintre Abrud și Campeni, e un dezastru…

- Șeful departamentului de imagine al Primariei Sectorului 1 și un consilier local PNL, respectiv Ionel Stoica și Dan Podaru, sunt protagoniștii celui mai nou scandal din instituție. Stoica spune ca liberalul insista pentru un proiect in urma caruia vor ajunge „bani pentru publicitate la televiziunile…

- Filiala timișeana a Asociației Crescatorilor de Albine din Romania, in parteneriat5 cu Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” organizeaza, la sfarșitul acestei saptamani, la Agro Village din Calea Aradului nr. 119, „Targul Mierii”, un eveniment…

- Traian Basescu este in eroare, din motive care au permis și chiar incurajat acest tip de atitudine. In situația fostului oficial sunt mulți alții, in primul rand cei care, in mod suspect, au legiferat fosta securitate ca nefiind pe fondul constituirii sale drept poliție politica. Fosta Securitate a…

- „Suntem obligati sa nu uitam! In secolul XX regimurile totalitare, fasciste si comuniste, au aruncat Europa in dezastru si suferinta. Prin pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939, regimuri politice criminale, care au marcat prin oroare istoria continentului nostru, si-au unit fortele pentru…

- Familia Regala a comemorat duminica cinci ani de cand Regina Ana a Romaniei a trecut la cele veșnice. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Radu au luat parte la Liturghia cu Recviem oficiata la biserica catolica din Savarșin de catre parintele paroh Petru Muțiu. La slujba au…

- Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, i-a transmis o scrisoare președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ce acesta a trunchiat evoluția unor evenimente istorie legate de Romania și de Basarabia. Tomac ii prezinta desfașurarea evenimentelor istorice din Basarabia și ii cere președintelui Rusiei sa…

- Patru romani au fost invitați sa devina membri ai Academiei americane de film, institutia care decerneaza premiile Oscar, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres. Astfel, regizorii Alexander Nanau („Colectiv”) și Anca Damian, directorul de casting Domnica Circiumaru si editorul…