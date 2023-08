VIDEO. Haos pe un aeroport, după o ploaie torențială. Pista a fost complet inundată, iar pasagerii au rămas blocați în avioane Haos pe aeroportul din Frankfurt dupa ce pista a fost inundata și cursele au fost amanate, in urma unei ploi torențiale care a durat cateva zeci de minute. Germany – Frankfurt International Airport: The buildings have flooded with masses of water after heavy rainfall, caused by a thunderstorm. The cancellation of many flights have been […] The post VIDEO. Haos pe un aeroport, dupa o ploaie torențiala. Pista a fost complet inundata, iar pasagerii au ramas blocați in avioane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

