VIDEO Haos în Parlamentul de la Hong Kong / Noi ciocniri între parlamentari Parlamentul din Hong Kong a fost luni scena unor ciocniri între legislatori pro-democratie si proguvernamentali în legatura cu conducerea unei comisii care ar urma sa examineze, între altele, o controversata lege privind imnul national chinez, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Haosul s-a instalat în sala de sedinte dupa ce mai multi deputati au sarit asupra garzilor de securitate din jurul deputatului proguvernamental Chan Kin-Por, care se instalase în fotoliul de presedinte al lucrarilor, în pofida obiectiilor opozitiei.



