Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au fost raniți duminica dimineața in urma unui accident in care au fost implicate doua tramvaie in intersecția de la Lizeanu, pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Capitala. Victimele sunt cei doi vatmani și un pasager. In accident a fost implicat un tramvai nou, Astra Imperio.

- Patru masini in care se aflau 12 persoane s-au ciocnit, vineri seara, in judetul Olt, fiind activat Planul Rosu de Interventie, transmite news.ro. 9 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost transportate la spital.

- FOTO: Accident pe DN7 Valea Oltului la Boița. Doua camioane cu platforma de transport mașini s-au lovit. Trafic blocat Traficul rutier a fost blocat marți dupa-amiaza pe DN7 – Valea Oltului, la Boița, in județul Sibiu, din cauza unui accident rutier. Doua camionete cu platforma de transport mașini au…

- O femeie a murit, miercuri dimineața, in județul Dambovița. Tragedia s-a produs in urma unui accident rutier, dupa ce doua mașini s-au ciocnit cu viteza. Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. In cazul femeii, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

- Un accident teribil s-a produs pe o autostrada din din Egipt, care strabate deșertul intre Cairo și Alexandria. 32 de persoane au murit și alte 60 sunt ranite. Accident in lanț in Egipt Accidentul in lanț este posibil sa se fi produs din cauza unei scurgeri de ulei de la o mașina din trafic, a […] Source

- O „super ceața” densa, din sudul Statelor Unite, a condus la un dezastru rutier cu peste 150 de autovehicule implicate, soldat cu cel puțin șapte persoane decedate și zeci de raniți, informeaza AFP.