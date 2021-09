Guvernul a majorat de la 25 de ani la 30 de ani varsta maxima a categoriei tinerilor care nu au un loc de munca, nu sunt inscrisi intr-un program de invatamant si nu urmeaza un program de pregatire profesionala, a anuntat miercuri ministrul Muncii si Protectiei Sociale, la finalul sedintei de Guvern. Guvernul a operat modificarea printr-o Ordonanta de Urgenta adoptata miercuri, pe baza unui proiect pregatit anterior de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Pana in prezent, categoria "NEET" ("Not in Education, Employement or Training") includea tinerii pana in 25 de ani. "In ordonanta de urgenta…