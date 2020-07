Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in prima lectura in sedinta de joi mai multe proiecte de acte normative, printre care si pe cel privind programul IMM Leasing, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In aceasta sedinta de guvern au fost dezbatute in prima lectura si adoptate in vederea primirii…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020, masura care va sprijini mediul de afaceri lovit de criza Covid-19 si va avea un efect…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020.

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala. Firmele care vor plati principalul datoriilor vor fi scutite de dobanzi, penalitați și alte accesorii. Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finanțelor pentru dobanzi, penalitați și alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020, masura care va sprijini mediul de afaceri lovit de criza COVID-19 si va avea un efect pozitiv…

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi și penalitati datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020.

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi, penalitati si alte accesorii datorate de firmele care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020, masura care va sprijini mediul de afaceri lovit de criza COVID-19 si va avea un efect pozitiv…

- Guvernul a aprobat plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, plafonul maxim aprobat fiind de 85 de milioane de euro, a declarat joi ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Si pentru agricultura romaneasca si pentru taranii si fermierii romani care in aceasta perioada…