VIDEO Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetară din 2020 Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior. La rectificarea aprobata luni a fost avuta in vedere o contractie economica de 4,2%. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata cea de-a treia rectificare pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contractie economica de 4,2% si un PIB nominal de 1.050 miliarde lei. Deficitul bugetului general… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

