VIDEO: Grecii au format cozi interminabile pentru a-și lua rămas bun de la fostul rege Luni (16 ianuarie), in fața micii capele Agios Eleftherios din Atena, situata langa Catedrala Metropolitana din Atena, oamenii au format cozi imense in fața micii capele Agios Eleftherios din Atena, pentru a-și lua ramas bun de la fostul Rege Constantin al II-lea al Greciei. In interiorul capelei, persoanele indoliate au trecut pentru scurt timp pe langa sicriu, care era acoperit cu un steag grec, sarutandu-l. O femeie a plans, un preot l-a binecuvantat, in timp ce un alt barbat s-a ridicat din scaunul sau cu rotile pentru a-l atinge. Slujba de inmormantare va fi condusa de arhiepiscopul Greciei,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

