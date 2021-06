Stiri pe aceeasi tema

- Modalitatea in care primul echipaj de poliție a intervenit la cazul in care un activist a fost batut, la Buzau, de trei indivizi, de fața cu polițiștii lasa de dorit, a declarat, marți, ministrul de Interne, Lucian Bode, care a trimis control de la IGPR la Buzau. Ministrul Lucian Bode a spus…

- "In continuarea cercetarilor privind agresiunea din data de 12 iunie a.c., in care un buzoian, in varsta de 41 de ani, a fost agresat de catre trei persoane, in timp ce se afla in trafic, astazi, au fost reținuți, pentru 24 de ore, cei trei barbați, cu varste de 27 și 44 de ani, sub aspectul savarșirii…

- Miercuri dimineața in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Voitinel, dupa o curba la dreapta, un localnic de 16 ani a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu gardul unui imobil. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat cu ambulanta la spital pentru…

- Un barbat de 32 de ani din Huedin a fost testat pozitiv cu aparatul drugtest, duminica, 2 mai, în timp ce se afla la volan. Acesta a fost oprit de polițiști pe strada Horea din orașul Huedin, în urmatoarea zi, pe aceeași strada, fiind depistat un alt…

- Un accident rutier a avut loc in Nasaud. O mașina a lovit o țeava de gaz. Din fericire, NU au fost victime. Șoferul era DROGAT. Un apel la 112 anunța un accident rutier in Nasaud. O mașina a lovit o țeava de gaz in Nasaud, pe Valea Caselor. Din fericire, șoferul NU a pațit nimic. https://www.bistriteanul.ro/wp-content/uploads/2021/05/teava-gaz-nasaud.mp4…

- La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Reghin au identificat in trafic, pe raza municipiului Reghin, un autoturism, condus de un barbat, de 55 de ani, din aceeași localitate. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acestuia…

- Un sofer aflat la volanul unui BMW Seria 5 a depasit un autoturism aflat in fata sa pe un drum cu o banda pe sens. Acesta a executat manevra in ciuda faptului ca, in zona, era linie dubla continua. Dar nu s-a oprit aici, ci a depasit si masina politiei aflata mai in fata. Oamenii legii aflati in autospeciala…

- Ieri, polițiștii din rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej au depistat un tanar de 28 de ani, din comuna Vad, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Iorga, din municipiu. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca acesta nu deține permis de conducere. In cauza se efectueaza…