- Premierul Nicolae Ciuca a facut astazi o numire la varful Ministerului Transporturilor și Infrastructurii condus de Sorin Grindeanu. Prin Decizia nr. 593 din 30 decembrie 2021, doamna Mariana Ionița, in prezent director la Direcția de Transport Feroviar, este numita temporar pentru o perioada de șase…

- Guvernul a adoptat astazi, 28 decembrie 2021, Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Tren metropolitan Gilau – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) INTERSAL a scos din nou, la licitația, achiziția a 26.600 de europubele, de 120 L, dintre care 4.700 negre, 5.600 galbene, 8300 albastre, 4400 verzi si 3600 maro, pentru colectarea separata a deseurilor de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Prejmer,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța - au dispus disjungerea dosarului și trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului NEACȘA PETRE, la data faptei, director al Direcției economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,…

- „Aeroportul din Timisoara are la dispozitie, incepand de astazi, 9 milioane de lei, suma care va permite acestui aeroport sa functioneze in continuare la standarde specifice de siguranta, securitate si calitate”, a scris Sorin Grindeanu miercuri pe Facebook. Vicepremierul a adaugat ca „suma reprezinta…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Reprezentantii Ministerului Transporturilor au anuntat, dupa negocierile cu sindicatele angajatilor din domeniul feroviar, ca partile au convenit ca pentru perioada imediat urmatoare sa se agreeze, ca solutie, cresterea salariilor tarifare cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru anul 2022.…

- In contextul epidemiologic actual generat de coronavirus, Spitalul Municipal Sacele dorește achiziționarea de aparatura radiologica in vederea depistaarii și tratarii pacienților infectați cu virusul COVID19, dar și pentru pacienții care sufera de alte boli ce pot fi diagnosticate cu ajutorul aparatelor…