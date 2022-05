VIDEO: Germania va trimite obuziere autopropulsate în Ucraina Germania va livra șapte obuziere autopropulsate Ucrainei, a declarat vineri ministrul apararii, Christine Lambrecht, intr-o noua rasturnare a unei politici de lunga durata de a nu trimite arme grele in zonele de razboi din cauza trecutului nazist al țarii. Livrarea de obuziere, pe langa cele cinci astfel de sisteme de artilerie pe care Olanda le-a promis deja, a fost un alt semn ca Berlinul a ținut cont de presiunile din țara și din strainatate pentru a ajuta Ucraina sa respinga o invazie rusa. „Este, de asemenea, un semn foarte important in direcția Rusiei, in direcția lui Putin: NATO este unita… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

