Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj cu rezultate surprinzatoare pentru mulți, date care s-au aflat cu doar cateva luni inainte de alegerile europarlamentare, programate sa aiba loc in vara acestui an. Cum se situeaza Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), partidul condus de catre George Simion, in cadrul unei prognoze de data recenta,…

- Omul de afaceri Gheorghe Apetrii și-a lansat in mod oficial candidatura din partea PSD pentru funcția de primar al municipiului Vatra Dornei, avand o susținere masiva atat din partea liderilor naționali și județeni ai PSD, cat și a primarilor social democrați din bazinul Dornelor. Lansarea candidaturii…

- Colegiul Director Județean al PNL Dolj s-a intrunit in mod statutar duminica, 17 martie, la hotelul Ramada, pentru a stabili candidații partidului pentru alegerile locale din acest an ce vor avea loc pe data de 9 iunie. Astfel, Nicușor Roșca și Nicolae Giugea au fost desemnați sa intre in cursa electorala…

- Meghan Markle, sotia printului Harry, a lansat joi un nou brand de lifestyle, denumit dupa resedinta californiana in care locuieste cuplul, a confirmat pentru AFP un purtator de cuvant al ducesei. O pagina de Instagram si un site cu denumirea "American Riviera Orchard" pot fi accesate de joi.Lansarea…

- Deputatul AUR Dan Tanasa acuza faptul ca fostul șef adjunct al SRI Florian Coldea iși infiltreaza oameni in partid, referindu-se in principal la Ilan Laufer, care a anunțat separarea de „Alianța AUR” și l-a acuzat pe George Simion de presiuni asupra membrilor formațiunilor din alianța. „PSD+PNL, adversarii…

- Artistul Dan Bittman spune ca nu e sigur ca va candida la Primaria Capitalei din partea AUR. Partidul lui George Simion joaca tare și baga in cursa vedete. Numele lui Dan Puric a fost vehiculat pentru alegerile prezidențiale. Dan Bittman spune insa ca are o mare dilema legata de candidatura„Nu…

- George Simion a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene și critica listele de candidați ale partidelor concurente. Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac impotriva Uniunii Europene, comparand-o cu o „noua Uniune Sovietica” cu „comisarii ei de la Bruxelles”. Intr-un discurs ținut la…