VIDEO Gaza: O clădire Hamas cu 10 etaje, distrusă într-un atac al Israelului O cladire cu zece etaje din centrul orașului Gaza, în care oficialii Hamas își aveau birourile, a fost complet distrusa marți seara în urma unui bombardament israelian, au notat jurnaliștii AFP.



Cladirea de apartamente, situata lânga faleza, s-a prabușit dupa ce a fost vizata de un atac aerian, au descoperit echipele AFP, în timp ce forțele aeriene israeliene intensifica atacurile în Fâșia Gaza împotriva pozițiilor mișcarii Hamas care continua sa lanseze rachete în direcția statului ebraic.



Doua femei israeliene au fost ucise…



