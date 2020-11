Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Eta a provocat joi noi inundatii in America Centrala, unde bilantul deceselor a ajuns la cel putin 27, desi autoritatile estimeaza ca ar putea fi mult mai mare, informeaza DPA.Eta a atins tarmul cu puterea unui uragan marti, pe teritoriul Nicaragua, dupa care a patruns in Honduras…

- Furtuna Eta a provocat ploi torentiale si inundatii catastrofale in America Centrala, cauzand moartea a putin opt persoane, transformand strazile in canale cu apa pana la inaltimea taliei si izoland zeci de locuitori, relateaza joi Reuters. Familiile si-au croit cu greu drum pe strazile inundate din…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

- Multe orașe dinamice, cum ar fi Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, au avut un ritm de creștere care il depașește pe cel din Singapore in perioada de boom, a declarat Marcel Ionescu Heroiu, expert senior dezvoltare urbana la Banca Mondiala, intr-o conferința organizata de CursdeGuvernare, scrie…

- Este oficial, situația economica a Romaniei ar putea suferi grav. Romania și Columbia se afla, alaturi de alte peste 100 de firme, pe lista entitaților care ar putea intra in categoria „ingerilor cazuți”, cu ratinguri care au putea ajunge la categoria „junk”, a declarat Alexandra Dimitrijevic, Global…

- Johnson & Johnson a anunțat lansarea, la nivel național, a studiului de faza 3 pentru candidatul sau la doza unica de vaccin (JNJ-78436735), dezvoltat de divizia sa farmaceutica Janssen, unde 60.000 de voluntari vor fi inscriși la 215 de centre. Acesta este al patrulea test de faza 3 in desfașurare…

- Grupul spaniol Inditex a anuntat ca marca sa de produse cu pret redus Lefties a inceput joi vanzarile online in Spania si Portugalia, in ideea de a dobandi un avantaj digital fata de lantul britanic de magazine de haine Primark, transmite Reuters preluat de agerpres. In prezent, Lefties vinde articole…

- Un barbat a murit intr-un magazin Carrefour din Recife, Brazilia, dar cadavrul a fost lasat pe podea si acoperit cu umbrele, iar in jurul sau au fost create niste paravane din cutii, in timp ce magazinul a ramas deschis, provocand indignare pe retelele de socializare, relateaza Reuters.