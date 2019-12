Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Ștefan Radu (33 de ani) face parte din echipa deceniului a formației italiene Lazio. El a fost desemnat cel mai bun fundaș stanga din ultimii 10 ani de catre fanii gruparii din Roma, potrivit HotNews.Pe postul de fundaș stanga, Radu i-a avut drept contracandidați pe Luis Pedro Cavanda,…

- Juventus a câștigat la limita, scor 2-1, meciul disputat pe terenul celor de la Sampdoria (Serie A, etapa XVII). Golul victoriei i-a aparținut lui Cristiano Ronaldo, cel care a plutit efectiv peste apararea adversa în calea catre gol. Au marcat: Caprari (35) pentru gazde, respectiv…

- Fundasul roman Stefan Radu este jucatorul care a fost utilizat cel mai mult de Lazio in ultimul deceniu, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul cele 42 de echipe prezente in toata aceasta perioada in cele cinci mari campionate ale Europei. Radu a fost utilizat in 62,5% din minutele…

- Inainte de disputa dintre Lazio și CFR Cluj, Emmanuel Culio este emoționat de revenirea pe „Olimpico”, acolo unde, in urma cu 11 ani, a marcat o „dubla” pentru victoria CFR-ului cu AS Roma. Lazio - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom…

- Lazio a castigat, duminica, scor 2-1 (1-1), meciul disputat in depalsare, cu Sassuolo, in etapa a XIII-a din Serie A potrivit news.roAu marcat: Caputo '45 / Immobile '34 si Caicedo '90+1. Stefan Radu ar fi trebuit sa fie titular la oaspeti, dupa o periaoda in care a fost accidentat,…

- Fanii și colegii de breasla ai artistului Leo Iorga iși iau ramas-bun de la solistul trupei Compact. Leo Iorga s-a stins din viața sambata, dupa o lunga și nedreapta lupta cu o boala teribila. Inmormantarea are loc la Cimitirul Bellu din Capitala.

- Antrenorul Niko Kovacs (48 de ani) a fost dat afara de la Bayern Munchen, iar la ultimul antrenament a ținut sa ii critice pe anumiți jucatori pentru evoluțiile nu foarte bune din teren. Tehnicianul nu a avut rezultate satisfacatoare pe banca bavarezilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ultima…

- Aproximativ 65 de suporteri au asistat la aceasta ședința de pregatire, ifiind extrem de activi, cantand și scandand. Imediat dupa antrenament, jucatorii și antrenorii UTA-ei au mers in zona peluzei in care a stat galeria, iar acolo, liderul fanilor, Dan Proca le-a reamintit jucatorilor ce…