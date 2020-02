Un Boeing 757 al companiei Icelandair, care efectua o cursa de la Berlin la Reykjavík, a suferit daune dupa ce o parte din trenul de aterizare a cedat pe pista aeroportului Keflavik. Aeronava a aterizat și s-a lasat, practic, pe motorul din partea dreapta. Avionul avea la bord 166 de persoane și niciuna nu a fost ranita în incident.



La momentul aterizarii pe aeroportul Keflavik erau condiții de vânt puternic.





