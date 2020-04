Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de protectie trebuie respectate in continuare Marcel Vela. Foto: gov.ro. Autoritatile analizeaza deja variante de relaxare a programului persoanelor de peste 65 de ani. Ar urma sa aiba la dispozitie în curând doua intervale orare pentru a se deplasa în afara…

- Autoritatile au recomandat populatiei sa isi acopere fata cu masti pentru a se proteja de noul coronavirus. Centrul pentru Controlul si Combaterea Bolilor (CDC) din subordinea guvernului american recomanda purtarea mastilor atunci cand o persoana se afla in spatii publice, de exemplu in magazine sau…

- COMUNICAT DE PRESA Astazi, 27 martie, in județul Dambovita au ajuns 1.380 de combinezoane de protecție si 45 de litri de dezinfectant de nivel inalt a suprafețelor, echipamentelor si instrumentarului medical. Echipamentele de protecție vor fi distribuite de ISU “Basarab I” Dambovita catre Serviciul…

- KMG International, prin subsidiara Rompetrol Moldova, va dona 6.500 litri de combustibil autoritatilor locale din Chisinau, Soroca, Hancesti, Balti si Ungheni, potrivit unui comunicat al companiei.Scopul actiunii este acela de a sustine eforturile in combaterea raspandirii virusului COVID-19,…

- Managementul asiguratorului Euroins Romania Asigurare Reasigurare a anuntat miercuri ca aproximativ jumatate dintre angajatii sai lucreaza de acasa, folosind mijloacele electronice de comunicare, iar persoanele prejudiciate sunt incurajate sa respecte masurile de protectie si sa utilizeze comunicarea…

- „Suntem in razboi impotriva unui inamic invizibil” a repetat insistent presedintele Emmanuel Macron dupa ce a antat, luni seara, masuri exceptionale in lupta cu noul coronavirus. Marti, Ministrul de interne al Frantei, Christophe Castaner, le-a acerut francezilor sa fie ''aliati in razboiul'' impotriva…

- Ministrul Apararii Victor Gaiciuc a dispus interzicerea accesului in unitatile Armatei Nationale a persoanelor straine si a vizitatorilor (rudele militarilor in termen), a concediilor pentru ostasi si activitatilor in masa.