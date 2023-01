Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, condamnat la moarte pentru spionaj, a fost executat prin spanzurare, a anuntat sambata agentia Autoritatii judiciare iraniene, Mizan Online, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres.

- Un tribunal din Iran l-a condamnat la moarte pe fostul viceministru iranian al apararii, Alireza Akbari, acuzat de spionaj in favoarea serviciului secret britanic MI6, a anuntat miercuri agentia justitiei iraniene, Mizan, citata de AFP si EFE.

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica intercontinentala, care a cazut in mare, in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Japoniei, a declarat premierul japonez, care a calificat ca fiind „absolut inacceptabil”. Racheta avea o raza de actiune suficienta pentru atinge teritoriul SUA, a menționat ministrul…

- Cadre militare protesteaza marți in fața Guvernului, in timp ce premierul Nicolae Ciuca – ministru interimar al Apararii – participa, alaturi de președintele Klaus Iohannis, la ceremoniile organizate in Parcul Carol din Capitala, cu ocazia Zilei Armatei Romane. „Militarii, polițiștii, ceferistii,…