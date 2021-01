VIDEO Florin Cîțu spune că a găsit o soluție pentru prelungirea măsurii de amânare a plății ratelor la bănci Premierul Florin Cîțu a anunțat luni, dupa ședința de Guvern, ca a fost gasita o soluție pentru prelungirea facilitații privind amânarea plații ratelor la banci. Potrivit premierului, exista o decizie a Autoritații Bancare Europene care spune ca se pot amâna aceste rate pâna la noua luni, însa Guvernul ar fi gasit o soluție pentru prelungirea masurii.



"Am mai avut discuții în toata aceasta perioada referitoare la amânarea ratelor la banci. Exista o decizie a Autoritații Bancare Europene care spune ca se pot amâna aceste rate pâna…

Sursa articol: hotnews.ro

