Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o tinta de deficit de 7,16% si cu aceiasi parametri de cheltuieli si venituri, a declarat joi prim-ministrul Florin Citu. ‘Deficitul bugetar ramane asa cum am stabilit, sunt modificari poate in interior, alocari diferite, mai multe credite…

- ”A fost aprobata OUG privind unele masuri fiscale, de care aveam nevoie pentru a putea aproba legea bugetului. Ea va fi publicata in Monitorul Oficial si apoi vineri vom avea sedinta de Guvern in care vom aproba bugetul pentru 2021”, a afirmat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Guvernului,…

- Proiectul bugetului pentru 2021 ar putea fi aprobat in ședința de Guvern de saptamana viitoare. Proiectul bugetului de stat va fi pus in dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat in prima sedinta de guvern a saptamanii viitoare. Va fi un proiect despre care premierul a spus recent…

- Premierul anunța ca mai multe sporuri acordate bugetarilor vor disparea Foto: gov.ro. Proiectul bugetului de stat va fi pus în dezbatere publica cel mai probabil luni si ar urma sa fie aprobat în prima sedinta de guvern a saptamânii viitoare. Va fi un proiect despre…

- Proiectul legii bugetului de stat pentru 2021, in dezbatere publica de luni Foto: gov.ro. Proiectul legii bugetului de stat pentru acest an va fi pus în dezbatere publica cel mai probabil luni, spune premierul Florin Cîțu. El a precizat astazi ca, din datele identificate…

- Liderii PNL, USR-PLUS si UDMR au inceput saptamana cu discutii pe tema bugetului pentru anul 2021. Potrivit legii finantelor publice, proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat ar fi trebuie sa se afle deja in dezbaterea Parlamentului, insa Guvernul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, ieri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, raportul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021, pentru prima lectura. Documentul a fost elaborat de Guvern ținind cont de impactul pandemiei COVID-19 și al calamitaților naturale din anul 2020 asupra economiei…