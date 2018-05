Stiri pe aceeasi tema

- Fostul suveran a suferit o angioplastie coronariana la 19 aprilie si apoi o a doua interventie la 30 aprilie pentru "inlocuirea valvei aortice pe cale percutanata transfemurala", se mentioneaza in comunicat."Noua valva a fost instalata (...) fara deschiderea toracelui", a adaugat Palatul…

- Astazi, in prezenta autoritatilor judetene si a reprezentantilor SMV Ploiesti si Fundatiei C. Stere, a fost dezvelit bustul lui I. C. Bratianu, pe Aleea Fauritorilor Unirii din Parcul Bucov. Prin evenimentul respectiv se dorește cinstirea memoriei unui important intregitor al națiunii noastre,…

- Caz senzational in Romania! Un copil operat de 15 ori pe creier a dobandit puteri paranormale. Avem marturia incredibila a mamei. Doamna Oana Gatlan vorbeste in exclusivitate la emisiunea Star Magazin, de la Antena Stars.

- Ștefan Banica Jr. a fost operat de apendicita, iar acum se afla sub supravegherea medicala. Artistul a ajuns la inceputul acestei saptamani, la Spitalul Floreasca din Capitala , cu dureri mari abdominale. Stefan Banica jr a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le explica tuturor ce s-a…

- Miercuri, 28 martie 2018 a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Carei. In cadrul punctului Diverse consilierul Ciuta a intervenit pentru a felicita executivul pentru amplasarea de reflectoare la grupul statuar Otilia Marchis-Ady Endre dar si pentru a solicita un tratament similar pentru bustul…

- Un neurochirurg si echipa acestuia au deschis craniul unui pacient luna trecuta pentru a indeparta un cheag de sange de pe creierul acestuia si au facut o descoperire incredibila: nu era niciun cheag. Intr-un spital din Kenya asistentele au...

- Denisa Nechifor si-a operat recent nasul la o clinica de peste hotare. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a spus ca se simte foarte bine, dar a facut si declaratii despre iubit.

- Liberalii atrag atentia ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu a operat modificarile necesare in cazul Declaratiei 112 pe care trebuie sa o inregistreze agentii economici si solicita Guvernului demiterea de urgenta a conducerii ANAF. "Haosul fiscal generat de actuala guvernare PSD - ALDE atinge…