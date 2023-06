(VIDEO) Flacoane cu parfum, de peste 7.000.000 de lei, descoperite la Calafat Polițiștii de frontiera din Calafat au descoperit flacoane cu parfum, in valoare de peste 7.000.000 de lei, intr-un tir bulgarec. Un cetațean bulgar, de 42 de ani, care se afla la volanul unui ansamblu rutier format din camion și remorca. Șoferul transporta coletarie, conform documentelor de insoțire a marfii, pe ruta Bulgaria-Polonia. In tirul bulgaresc, polițiștii au descoperit mai multe cutii ce conțineau 12.066 flacoane de parfumuri, cu insemnele unor firme consacrate. Existau suspiciuni de contrafacere. In urma inventarierii bunurilor, a rezultat cantitatea totala de 12.066 flacoane cu parfum, toate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

