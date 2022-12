(VIDEO) Flăcări uriașe și în Sankt Petersburg și la Moscova Piața auto Irinovsky din Sankt Petersburg, in flacari, arata imagini distribuite pe rețelele sociale. The Irinovsky car market in St. Petersburg is on fire. pic.twitter.com/4xGvdgLb1q — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2022 Inca un incendiu și la Moscova, de data aceasta la cladirea Uzinei de prelucrare a carnii Mikoyan. Flacari uriașe au izbucnit din motive necunoscute. Se pare ca le place sa fumeze in locuri nepotrivite, comenteaza acid Nexta. Cert este ca o serie de incendii considerate suspecte de presa straina au izbucnit pe teritoriul Rusiei in ultima vreme. (Detalii AICI ) Another fire in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Inca un incendiu la Moscova, de data aceasta la cladirea Uzinei de prelucrare a carnii Mikoyan. Flacari uriașe au izbucnit din motive necunoscute. Se pare ca le place sa fumeze in locuri nepotrivite, comenteaza acid Nexta. Cert este ca o serie de incendii considerate suspecte de presa straina au izbucnit…

- In Ramenskoye, langa Moscova, o instalație de producție de plastic a luat foc. Nu se cunoaște cauza incendiului. Anterior, au luat foc un depozit de petrol de langa granita cu Ucraina , acoperișul unui termocentrale din orasul Perm si un depozit de mase plastice din Volgograd. In #Ramenskoye near #Moscow…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat controversatul plan de pace propus de Elon Musk pentru a pune capat ofensivei Rusiei in Ucraina, invitandu-l pe miliardarul american sa vina in tara sa devastata de razboi, transmite AFP. Elon Musk a starnit controverse pe Twitter in octombrie cu…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…

- Incendiu puternic la un hostel in Solnechnogorsk, regiunea Moscova. Nu au fost raportate inca raniți și nu se cunoaște cauza incendiului. #Moscow region #Solnechnogorsk , the hostel is on fire. pic.twitter.com/FYNHukquEA — Casper (@CasperSerg82) November 23, 2022 A hostel is on fire in Solnechnogorsk,…

- Un depozit de pe teritoriul unui parc tehnologic a luat foc in regiunea Moscova, transmite Nexta. Nu se cunoaște cauza incidentului. Suprafața incendiului este de aproximativ 5 mii mp. A warehouse on the territory of a technology park is on fire in the #Moscow region. The area of the fire is about 5…

- In Shebekino din regiunea rusa Belgorod o substație a luat foc, potrivit Nexta. Nu se cunoaște cauza incendiului, Locuitorii au raportat probleme cu curentul și apa. In regiunea rusa Belgorod au mai avut loc incidente in trecut, puse pe seama atacurilor ucrainenilor. Luni, Vladimir Putin a avertizat…

- In Praga, activiștii l-au felicitat și pe Vladimir Putin de ziua lui, aducand la ambasada Rusiei un sicriu cu o papușa cu trasaturi ale liderului rus. Activiștii i-au urat „Ani lungi de inchisoare”, conform Nexta. In #Prague , activists also congratulated #Putin and brought a coffin with a botox tsar…